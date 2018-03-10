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10:20  10 марта 2018 0

Спортсменка из Нижнего Тагила завоевала золото на Играх в Пхенчхане

Торжественный прием олимпийцев и паралимпийцев губернатором Евгением Куйвашевым. Екатеринбург, лысова михалина
Михалина Лысова опередила спортсменок из Украины и БелоруссииФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Нижнетагильская биатлонистка Михалина Лысова победила в гонке на шесть километров для спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчане. Лысова выступала с ведущим Алексеем Ивановым.

Уральская спортсменка преодолела дистанцию без промахов на огневых рубежах за 18 минут 48,3 секунды. Вслед за ней финишировала украинка Оксана Шишкова, бронзовая медаль досталась представительнице Белоруссии Светлане Сахоненко, сообщает телеканал RT.

Ранее другая уральская спортсменка Анна Миленина завоевала серебряную медаль в гонке на шесть километров среди стоячих спортсменов. Золото досталось еще одной россиянке — Екатерине Румянцевой.

Сергей Макеев
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