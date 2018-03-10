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10 марта 2018
13:11  10 марта 2018 0

Россия отказалась от вступления в Европейскую организацию ядерных исследований

Участие России в проекте Большого адронного коллайдера будет продолженоФОТО: Youtube.com

Россия отказалась войти в Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН). В субботу, 10 марта, заявка страны на вступление в крупнейшую ядерно-физическую организацию в мире была отозвана.

Представитель ЦЕРН Арно Марсолье отметил, что решение об отзыве заявки было принято российской стороной еще в конце 2017 года. Несмотря на изменения европейцы считают, что сотрудничество с Москвой все равно продолжится. По словам Марсолье, сейчас взаимодействие ЦЕРНа с Россией «сильно, как никогда».

«Тот факт, что Россия решила не добиваться ассоциированного членства, не меняет тесное сотрудничество, которое у нас есть. В последнее время это сотрудничество стало еще более тесным. Страна не обязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты», — цитирует Марсолье Nplus1.ru.

Европейская организация ядерных исследований была создана в 1953 году. Япония, США и России имеют в ЦЕРНе статус наблюдателей. С 2010 года организация начала прием заявок на полноправное вступление от неевропейских стран. Пока государств-новичков всего четыре — Индия, Пакистан, Турция и Украина. Сотрудничество нашей страны с ЦЕРНом началось еще в середине 1960-х годов, а спустя 30 лет российские ученые присоединились к проекту Большого адронного коллайдера: на территории России находится часть серверов распределенной сети обработки данных с ускорителя.

Сергей Макеев
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