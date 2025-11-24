Песков высказался о встрече делегаций России и США по мирному плану

Дмитрий Песков обозначил, что Россия пока не получала документ мирного плана, также пока не обсуждались встречи делегаций РФ и Штатов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия пока не получала официально документ мирного плана от США. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал возможность будущих встреч делегаций двух стран, отметив, что речи об этом пока не идет. При этом Москва сохраняет приверженность миру на Украине.

«Мы пока не видели никакого плана. Мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве. Тот текст, который ранее видели мы, — были внесены корректировки. Какие-то контакты будут продолжаться там. Пока мы ничего официально не получали», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.