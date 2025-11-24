Беременная Лерчек приехала в суд, где решается судьба ее миллионов, с новым бойфрендом

Блогер подтвердила, что отцом ребенка является аргентинец Луис Сквиччиарини Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, приехала в суд Москвы, где подтвердила журналистам новости о своей беременности и рассказала, кто является отцом ребенка. Сегодня пройдет слушание по делу вывода фитнес-блогером более 250 миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ.

«Сегодня в Гагаринском суде Москвы состоится предварительное слушание по делу Валерии и Артема Чекалиных <...> В суд Лерчек прибыла со своей мамой и аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини, которого признала отцом своего четвёртого ребёнка», — пишет Super.ru. Слушание пройдет в закрытом режиме. Чекалиных обвиняют в использовании подложных документов, с помощью которых блогеры вывели за рубеж около 250 миллионов рублей.