Беременная Лерчек приехала в суд, где решается судьба ее миллионов, с новым бойфрендом
Блогер подтвердила, что отцом ребенка является аргентинец Луис Сквиччиарини
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, приехала в суд Москвы, где подтвердила журналистам новости о своей беременности и рассказала, кто является отцом ребенка. Сегодня пройдет слушание по делу вывода фитнес-блогером более 250 миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ.
«Сегодня в Гагаринском суде Москвы состоится предварительное слушание по делу Валерии и Артема Чекалиных <...> В суд Лерчек прибыла со своей мамой и аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини, которого признала отцом своего четвёртого ребёнка», — пишет Super.ru. Слушание пройдет в закрытом режиме. Чекалиных обвиняют в использовании подложных документов, с помощью которых блогеры вывели за рубеж около 250 миллионов рублей.
Ранее против блогеров Валерии и Артема Чекалиных уже возбуждались уголовные дела за отмывание денежных средств и уклонение от уплаты налогов. По данным следствия, в новом деле фигурирует несколько лиц. Перевод обвиняемые осуществляли с сентября 2021 года по февраль 2022 года.
