Обмен пленными одобрен: стали известны предварительные итоги женевских переговоров США и Украины

Представители США и Украины достигли договоренности по формату обмена пленными в Женеве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Женеве 23 ноября прошли переговоры между делегациями США и Украины, на которых обсуждался американский мирный план из 28 пунктов. По данным украинских СМИ, сторонам удалось договориться о формате обмена пленными и численности ВСУ. Однако они не смогли согласовать отказ Украины от вступления в НАТО.

«Среди согласованных пунктов — численность ВСУ и формат обмена пленными», — сообщает «РБК-Украина». При этом вопрос о территориях и закрепление в Конституции Украины положения об отказе от вступления в НАТО остались нерешенными. Эти темы будут обсуждать лично президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

В то же время в документе есть положение, которое вызывает много споров. Оно касается вывода украинских военных из ДНР. Источник издания рассказал, что американские военные, которые были на Украине на прошлой неделе, считают: в ближайшие месяцы Киеву будет очень трудно и он потеряет контроль над территориями этого региона.

Продолжение после рекламы

В статье также говорится, что встреча Трампа и Зеленского может пройти в течение ближайших двух недель, но точная дата пока не установлена. Ранее агентство Reuters сообщало, что Зеленский планирует поехать в США на этой неделе, чтобы поговорить с Трампом о самых важных и спорных моментах плана.