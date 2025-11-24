Российские войска поразили промышленные объекты Украины
24 ноября 2025 в 14:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ходе военных действий Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые задействованы в обеспечении нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
