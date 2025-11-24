Росавиация закрыла аэропорт Домодедово
24 ноября 2025 в 14:48
Срочная новость
В аэропорту Домодедово временно ограничены прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает Росавиация, данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.
