Российские войска освободили два микрорайона в Красноармейске
24 ноября 2025 в 14:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский в Красноармейске. Об этом сообщили в МО РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал