В мире

Украина

Зеленский заявил о критическом моменте для Украины

Зеленский: настал критический момент в переговорах с США из-за давления на Киев
24 ноября 2025 в 14:40
Зеленский рассказал об неудовлетворительных отношения с США

Зеленский рассказал об неудовлетворительных отношения с США

Фото: Официальный сайт президента Украины

Для Киева наступил «критический момент» в переговорах с США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул сложность текущей ситуации и необходимость поиска компромиссов с партнерами. 

«Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас», — сказал президент в своем обращении. Об этом он заявил на саммите Крымской платформы.

Крымская платформа — это международная инициатива, направленная на привлечение внимания к вопросу Крыма и поддержку суверенитета Украины. В рамках саммита обсуждаются различные аспекты ситуации в регионе и пути ее урегулирования.

В марте 2014 года по итогам проведенного референдума Крым стал частью Российской Федерации. Большинство населения полуострова поддержало решение о вхождении в состав РФ. Спустя некоторое время, 11 апреля того же года, была утверждена Конституция Республики. Как проходило воссоединение полуострова — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

