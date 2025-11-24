Зеленский заявил о критическом моменте для Украины
Зеленский рассказал об неудовлетворительных отношения с США
Фото: Официальный сайт президента Украины
Для Киева наступил «критический момент» в переговорах с США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул сложность текущей ситуации и необходимость поиска компромиссов с партнерами.
«Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас», — сказал президент в своем обращении. Об этом он заявил на саммите Крымской платформы.
Крымская платформа — это международная инициатива, направленная на привлечение внимания к вопросу Крыма и поддержку суверенитета Украины. В рамках саммита обсуждаются различные аспекты ситуации в регионе и пути ее урегулирования.
В марте 2014 года по итогам проведенного референдума Крым стал частью Российской Федерации. Большинство населения полуострова поддержало решение о вхождении в состав РФ. Спустя некоторое время, 11 апреля того же года, была утверждена Конституция Республики. Как проходило воссоединение полуострова — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.