Зеленский заявил о критическом моменте для Украины

Зеленский рассказал об неудовлетворительных отношения с США Фото: Официальный сайт президента Украины

Для Киева наступил «критический момент» в переговорах с США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул сложность текущей ситуации и необходимость поиска компромиссов с партнерами.

«Сейчас мы находимся в критическом моменте. Есть много шума в СМИ, много политического давления. Мы продолжим работать с нашими партнерами, прежде всего из США, ища компромиссы, которые будут усиливать, а не будут ослаблять нас», — сказал президент в своем обращении. Об этом он заявил на саммите Крымской платформы.

Крымская платформа — это международная инициатива, направленная на привлечение внимания к вопросу Крыма и поддержку суверенитета Украины. В рамках саммита обсуждаются различные аспекты ситуации в регионе и пути ее урегулирования.

