Песков допустил недостоверность мирного плана по Украине, который цитировали СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить с реакцией на контррплан «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) по урегулированию конфликта на Украине, в котором в одном из пунктов шла речь о якобы приеме Украины в НАТО. По словам представителя Кремля в ходе конференц-колла, делать выводы преждевременно, поскольку пока никакой официальной информации по этому вопросу не поступало.

Согласно проекту предложений, который подготовили Германия, Франция и Великобритания, существует вариант урегулирования ситуации вокруг Украины, предусматривающий возможность ее вступления в НАТО и размещения на ее территории военных сил альянса под национальным командованием. В обмен России предлагается возобновить диалог по вопросам безопасности. Полный текст документа ранее обнародовало агентство Reuters.

«Мы не знаем, насколько это все достоверно, мы не знаем, насколько это все соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет», — сказал Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

