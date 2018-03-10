В ДТП погиб бывший высокопоставленный силовик из ХМАО

16:16 10 марта 2018 0

После службы в Югре Петрухнов перешел в центральный аппарат СКР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В автомобильной аварии погиб бывший старший помощник руководителя следственного управления (по вопросам собственной безопасности) СУ СКР по ХМАО-Югре Сергей Петрухнов. Инцидент произошел 7 марта.

Информацию о ДТП подтвердили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. Петрухнов занимал высокий пост в югорском ведомстве с 2008 по 2013 год, далее он продолжил службу в центральном аппарате Следственного комитета России. Прощание с Сергеем Петрухновым состоялось 10 марта в траурном зале БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница».

Как писало «URA.RU», до работы в югорском Следственном комитете он также был главой МОВД «Ханты-Мансийский».