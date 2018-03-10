В Подмосковье закрыли проблемную свалку в день приезда Собчак

Полигон «Ядрово» под Волоколамском закрыли 10 марта из-за приезда кандидата в президенты Ксении Собчак. Жители Подмосковья, недовольные запахом от мусорной свалки, планировали приурочить к ее визиту очередную акцию протеста.
Ситуацию уже прокомментировали в самой организации. «К нам обратились правоохранительные органы с просьбой во избежание провокаций в этот день закрыть объект, мы эту инициативу поддержали. Мусоровывозящим компаниям придется корректировать свой график вывоза мусора, им это непросто, но в данной ситуации мы надеемся на понимание», — рассказал РБК Максим Конопко, представитель ООО «Ядрово», которое эксплуатирует полигон.
Собчак собиралась приехать в Волоколамск 10 марта, чтобы «придать огласке экологическое бедствие и повлиять на ситуацию по мере своих возможностей». Местные жители считают, что визит кандидата в президенты и федеральных СМИ привлечет дополнительное внимание к проблеме мусорной свалки.
Отметим, выборы президента в России состоятся 18 марта 2018 года. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Помимо Собчак, идущей на выборы от партии «Гражданская инициатива» за президентское кресло поборются Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), а также действующий российский лидер Владимир Путин, который зарегистрирован как самовыдвиженец.