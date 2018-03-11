12:52 11 марта 2018 0

Карское море становится меньше с каждым годом Фото: pixabay.com

Берег Карского моря ежегодно отступает на четыре метра из-за последствий глобального потепления. По данным центра «Антистихия», в будущем береговая эрозия будет усиливаться, что поставит под угрозу безопасность многих объектов инфраструктуры, в том числе трубопроводов. «Деградация мерзлоты на побережье Карского моря может привести к значительному усилению береговой эрозии, из-за которой в настоящее время берег отступает ежегодно на два-четыре метра», — цитирует текст доклада «Антистихии» РИА «Новости».



По данным организации, в зоне риска находится территория Чукотки, бассейны Индигирки и Колымы, часть Якутии, а также Западно-Сибирской равнина, Новая Земля и часть островной мерзлоты на севере Европейской России. В документе отмечается, что в зону риска могут попасть газо- и нефтедобывающие комплексы, система трубопроводов Надым — Пур — Таз, а также Билибинская атомная станция. «Это особенно существенно для севера Западной Сибири, учитывая характер ландшафта и наличие в этом регионе крупнейшей газоносной провинции», — говорится в документе.

Отметим, что в арктической зоне находятся атомные электростанции, а также пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей Военно-морского флота России. Северный морской путь — главный элемент арктической транспортной системы, через которую осуществляется грузоперевозка по всей протяженности береговой линии России в Северном Ледовитом океане.