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Главные новости Курганской области
11:35  12 марта 2018 0

В Кургане решили, что делать с поликлиникой, пациенты которой жалуются на антисанитарию

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, вход в поликлинику
В поликлинике уверяют, что пациентам ничего не угрожаетФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отделении курганской поликлиники №2 в Восточном районе города, пациенты которой ранее пожаловались на антисанитарные условия из-за затопленного подвала, проведут капитальный ремонт инженерных систем. Об этом в ответ на запрос «URA.RU» сообщил главврач медучреждения Юрий Александров.

Такое решение принято осенью прошлого года департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, говорится в сообщении. По словам сотрудников поликлиники, уточняет главврач, подвал топит уже около десяти лет. «Учреждение постоянно ведет работу по устранению причин подтопления технического подполья с ООО «Управляющая компания «Дом», Государственной жилищной инспекцией Курганской области, прокуратурой города Кургана и Курганской области, а также по включению в план капитального ремонта на 2018—2019 годы внутридомовых инженерных сетей и коллекторов дома», — отмечается в письме в адрес редакции «URA.RU».

Юрий Александров добавляет, что в отделении «проводятся все необходимые мероприятия по недопущению возникновения антисанитарных условий», а угроза ухудшения состояния здоровья пациентов отсутствует. В управлении Роспотребнадзора по Курганской области в ответ на запрос нашего агенства пояснили, что факт затопления подвала в медучреждении не регламентируется санитарными правилами — ответственность за эксплуатацию поликлиники лежит на ее руководстве и администрации города.

Своими опасениями по поводу антисанитарных условий в Курганской поликлинике №2 с «URA.RU» поделился читатель. Он рассказал, что из-за затопленного канализационными водами подвала в помещениях стоит неприятный запах и роятся стаи «малярийных» комаров.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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