В Кургане чиновники будут работать без выходных

В Зауралье неделя после праздников станет особенно тяжелой для областных и городских чиновников. Работать им придется без выходных.
В субботу, 17 марта, в Кургане пройдет традиционная гонка «Лыжня России», ее перенесли на более поздний срок из-за аномально малоснежной зимы. Соревнования на этот раз пройдут на территории ландшафтного парка шестого «А» микрорайона Заозерного. В «Лыжне России» нередко принимает участие губернатор Курганской области Алексей Кокорин (на фото), а также его заместители и другие чиновники.
18 марта зауральским чиновникам всех уровней также придется быть наготове, поскольку в России пройдут выборы президента. В Кургане и Шадринске в этот день также состоится рейтинговое голосование за проекты благоустройства территорий по программе «Комфортная среда».