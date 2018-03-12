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Главные новости Курганской области
11:24  12 марта 2018 0

В Кургане чиновники будут работать без выходных

Лыжня России 2016 Курган, кокорин алексей
После праздников ответственным лицам придется попотетьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье неделя после праздников станет особенно тяжелой для областных и городских чиновников. Работать им придется без выходных.

В субботу, 17 марта, в Кургане пройдет традиционная гонка «Лыжня России», ее перенесли на более поздний срок из-за аномально малоснежной зимы. Соревнования на этот раз пройдут на территории ландшафтного парка шестого «А» микрорайона Заозерного. В «Лыжне России» нередко принимает участие губернатор Курганской области Алексей Кокорин (на фото), а также его заместители и другие чиновники.

18 марта зауральским чиновникам всех уровней также придется быть наготове, поскольку в России пройдут выборы президента. В Кургане и Шадринске в этот день также состоится рейтинговое голосование за проекты благоустройства территорий по программе «Комфортная среда».

Татьяна Жаткина
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