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Главные новости Пермского края
12:34  12 марта 2018 0

В Перми в страшном ДТП со скорой помощью пострадали шесть человек. ФОТО

Бригада скорой помощи попала в больницу уже в качестве пациентовФото со страницы Евгения Фридмана в Facebook

Бригада скорой помощи пострадала в аварии в центре Перми. Как удалось выяснить «URA.RU», все медики живы, а вот виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Бизнесмен Евгений Фридман (занимается аутсорсингом транспортных услуг для скорой помощи) написал на своей странице в Facebook, что в ночь на 12 марта в центре Перми, на перекрестке улиц Ленина и Крисанова, произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Пострадали и медики, и водитель.

Так теперь выглядит «Лада Веста»
Фото со страницы Евгения Фридмана в Facebook

«Вот что бывает, когда после распития алкогольных напитков хочется погонять, да еще и на красный свет. Четыре человека в больницах, машины под списание», — написал Фридман.

Со «скорой» столкнулся автомобиль «Лада Веста» без госномеров. В региональном главке МВД «URA.RU» пояснили, что авария произошла в 04:20. По предварительной информации, водитель «Лады Веста» выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение. Пострадали шесть человек: водитель скорой, два медика, пациент, которого перевозили, и два пассажира легкового автомобиля. А вот водитель «Лады» скрылся с места происшествия. По факту ДТП полиция проводит проверку.

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, что четверо пострадавших госпитализированы с травмами. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в состоянии ближе к тяжелому.

Стефан Савелли
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