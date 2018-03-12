В ХМАО отменили крупные соревнования из-за бешенства

В Кондинском районе ХМАО отменили лыжные гонки, посвященные 95-летию муниципалитета. Об этом «URA.RU» сообщили в районном комитете физкультуры и спорта.
Соревнования по лыжным гонкам среди сборных команд учреждений, организаций и поселений в зачет спартакиады трудящихся, посвященные 95-летию Кондинского района, были запланированы на первую половину марта, однако их перенесли на декабрь. Это произошло из-за выявленных случаев заражения диких животных бешенством и введенного ограничения на посещения леса района.
Изначально карантин был введен только в поселке Кондинское — в январе в частном секторе была обнаружена собака, зараженная бешенством. Позднее были выявлены факты заражения и среди других животных. Отметим, что в Кондинском районе ежегодно выявляются звери, больные бешенством.