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Главные новости Югры
12:41  12 марта 2018 4

В ХМАО отменили крупные соревнования из-за бешенства

Лоси, косули, волки, лисы, волк, хищник, лесные животные, дикие животные, дикая природа
В лесах Кондинского района нашли животных, зараженных бешенствомФото: pixabay.com

В Кондинском районе ХМАО отменили лыжные гонки, посвященные 95-летию муниципалитета. Об этом «URA.RU» сообщили в районном комитете физкультуры и спорта.

Соревнования по лыжным гонкам среди сборных команд учреждений, организаций и поселений в зачет спартакиады трудящихся, посвященные 95-летию Кондинского района, были запланированы на первую половину марта, однако их перенесли на декабрь. Это произошло из-за выявленных случаев заражения диких животных бешенством и введенного ограничения на посещения леса района.

Изначально карантин был введен только в поселке Кондинское — в январе в частном секторе была обнаружена собака, зараженная бешенством. Позднее были выявлены факты заражения и среди других животных. Отметим, что в Кондинском районе ежегодно выявляются звери, больные бешенством.

Антон Степыгин
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