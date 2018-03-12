В Кургане насчитали вдвое меньше детских врачей, чем необходимо городу

В детской поликлинике Кургана не хватает медицинского персонала — укомплектованность врачами-педиатрами составляет только 62,28%. Такие данные «URA.RU» сообщили в областном департаменте здравоохранения в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с недостатком кадров в отделении медучреждения по улице Савельева, где один фельдшер вынужден обслуживать сразу два участка.
С начала года, информируют в ведомстве, работать в поликлинику пришли пять молодых врачей-педиатров и три фельдшера. При этом уволились один доктор и один фельдшер.
В отделении, на которое пожаловались в Сети горожане, укомплектованность врачами составляет 70%. В ответ на замечание о недостаточном внимании фельдшера к маленьким пациентам в департаменте пояснили, что сомнений в профессиональной пригодности сотрудницы у администрации поликлиники не возникает. «Кроме того, за время работы фельдшер имеет многочисленные благодарности от родителей за внимательное отношение к пациентам. Вместе с тем, с заведующей 5-м педиатрическим отделением и фельдшером Камшиловой Н.Ю. проведена разъяснительная беседа, указано на необходимость ещё более внимательного отношения к пациентам и их законным представителям», — говорится в ответе ведомства нашему агентству.
Как подчеркнули в департаменте, совместно с правительство региона сейчас ведется работа над устранением дефицита кадров в рамках госпрограммы Курганской области «Развитие здравоохранения до 2020 года». В частности, организован целевой прием в медицинские вузы — сейчас таким образом обучается 830 студентов, из них 57 — по направлению детской поликлиники при наличии 22 вакансий врачей. «При условии возврата студентов, обучающихся в рамках целевого приема, складывается достаточно благоприятная ситуация поэтапного устранения кадрового дефицита врачей», — заключают в департаменте.