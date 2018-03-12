Главу района в Прикамье наказали за контракты по сносу центра помощи семьи и детям

Прокуратура обнаружила ряд нарушений при заключении контрактов на демонтаж здания Центра социальной помощи семье и детям, заключенных между администрацией Кочевского района и подрядной организацией.
Как сообщили «URA.RU» в Кочевской районной прокуратуре, в период с 27 июня по 15 августа 2017 года местная администрация заключила 4 муниципальных контракта на разборку указанного социального объекта. Подрядчиком было выбрано ООО «Региональная служба мониторинга», а общая сумма по договорам составила 395 тысяч рублей. Надзорное ведомство, проведя проверку по данному поводу, пришло к выводу, что сделка была проведена с нарушением закона, а контракт по демонтажу был искусственно раздроблен на четыре части для того, чтобы не объявлять конкурс по выбору подрядчиков.
5 марта министерство финансов Пермского края вынесло постановление о наложении штрафа размером 30 тысяч рублей на главу Кочевского муниципального района Александра Юркина.
Отметим, по данным источника «URA.RU» в пермском УФАС, на проверке у антимонопольщиков в настоящее время находится материал по Кочевской администрации о нарушении сроков оплаты контрактов по строительству дорог.