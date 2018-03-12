В екатеринбургском Ельцин Центре зачат первый ребенок

16:26 12 марта 2018 0

В Клинике Ельцин Центра радостное событие Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге, в Клиническом институте репродуктивной медицины (КИРМ), расположенном в Ельцин Центре, был зачат первый ребенок. Об этом сообщил врач-репродуктолог КИРМ Елена Маясина.

«Ровно две недели назад был проведен перенос размороженных эмбрионов в полость матки, малыши были транспортированы из клиники «Центр семейной медицины», — написал медик в Instagram. «Это так символично, беременность с первой программы в нашей новой замечательной клинике», — заметила Маясина, добавив скрин с результатами анализов будущей мамы.

Как ранее писало «URA.RU» Клинический институт репродуктивной медицины открылся в екатеринбургском Ельцин Центре 1 февраля. Организация занимается лечением бесплодия. Клиника заняла более тысячи квадратных метров комплекса. Помимо регистратуры и кабинетов врачей, там находятся стационар на семь коек, лаборатории и банк спермы.

В Ельцин Центре отметили, что новая клиника — это еще и база для проведения образовательных программ, российских и международных конференций, курсов последипломного обучения и мастер-классов для врачей по вопросам гинекологической эндокринологии. Первая такая конференция для врачей на тему бесплодия состоялась в день открытия, 1 февраля.

Напомним, что кроме прочего Ельцин Центр известен, тем, что памятник первому президенту России Борису Ельцину, расположенный возле центра, не раз подвергался нападкам вандалов. Так, в ноябре 2017 года екатеринбуржец Игорь Щука пытался поджечь мемориал, за что его приговорили к году исправительных работ, пишет РАПСИ.