Пермский футболист покончил с собой после ссоры с девушкой

Молодой человек не выдержал ссоры с подругой
Тело 19-летнего футболиста команды «Парма» Кирилла Томилина было найдено после его ссоры с девушкой. Погибшего нашли в дровянике возле дома, СКР по Пермскому краю проводит проверку.
«После конфликта он покурил, потом поцеловал свою девушку и ушёл якобы домой. Подруга легла спать, а проснувшись утром, зашла в дровяник и обнаружила там тело юноши» — приводит слова руководителя футбольной команды «Парма» Алексея Черемных издание «АиФ-Прикамье».
По данным Следственного комитета, на теле погибшего нет следов насилия, признаков криминальной смерти. Предполагается, что он сам свел счеты с жизнью. Футбольный клуб пообещал помочь семье с похоронами.