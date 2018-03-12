Полиция задержала пермяка, виновного в ДТП со скорой помощью

Водитель, в центре Перми протаранивший на своем авто машину скорой помощи, задержан. Как сообщили «URA.RU» в полиции, возбуждено уголовное дело.
В региональном главке МВД рассказали, что 25-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Веста» и скрывшийся с места происшествия, задержан. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
ДТП произошло в ночь на 12 мая, в 04:20, на перекрестке улиц Ленина и Крисанова. По предварительной информации, водитель «Лады Веста» выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение. Пострадали шесть человек: водитель скорой, два медика, пациент, которого перевозили врачи, и два пассажира легкового автомобиля. Четыре человека с различными травмами были госпитализированы.