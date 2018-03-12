18:16 12 марта 2018 2

Активист предложил жителям Ноябрьска уйти с Ямала в Тюменскую область Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Известный в Ноябрьске активист и оппозиционер Александр Бондарчук решил организовать городской референдум. Он предлагает вывести Ноябрьск из состава Ямала и отдать в подчинение Тюменской области, изменить систему выборов мэра и снизить ему зарплату. Активист объявил о начале сбора подписей за проведение референдума.

Об инициативе активист написал на своей страничке в соцсети. Он приложил скрин документа с вопросами, которые хочет поднять на референдуме. Первое — это переход Ноябрьска в подчинение Тюменской области и полное отделение от ЯНАО. Также активист предлагает выбирать мэра путем общего народного тайного голосования. При этом человек, выдвигающийся в градоначальники, по мнению Бондарчука, должен прожить в городе не менее десяти лет. В данный момент городом руководит сити-менеджер, который был назначен на должность по итогам кадрового конкурса.

Инициатива вызвала бурные обсуждения в соцсети. Мнения разделились. Одни пользователи против подобного референдума; другие согласны полностью или частично, например, они выступают против выхода города из ЯНАО, но поддерживают пересмотр системы выборов главы города и размер его зарплаты; третьи и вовсе заявляют, что надо сделать Ноябрьск столицей Ямала.

В администрации Ноябрьска воздержались от комментариев относительно инициативы активиста.