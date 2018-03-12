В Кургане озвучили прогноз по паводку весной 2018 года. Несмотря на то, что зима выдалась аномально малоснежной, с приходом тепла город может ожидать наводнение.
Как доложил на аппаратном совещании у главы администрации города начальник управления по ГО и ЧС Аркадик Галустов, по предварительному анализу Курганского ЦГМС, уровень воды в реках Зауралья весной будет невысоким. Лишь в некоторых бассейнах уровень воды окажется сопоставим со средними многолетними значениями, в большинстве же случаев он будет ниже нормы.
При этом, по словам Аркадика Галустова, еще до начала разрушения ледяной корки и снеготаяния возможен выход воды на лед и в пониженные места поймы. В случае обильных дождей на участках бассейнов с большим промерзанием почвы и высокой толщиной льда талая вода окажется на поверхности и подтопит пойменные участки. Кроме того, из-за быстрого потепления при вскрытии рек могут образоваться заторы и, как следствие, резко поднимется вода. При выпадении осадков на небольшое половодье наложатся высокие дождевые и снегодождевые паводки, что и приведет к наводнению. В зоне подтопления окажутся участки автодорог, мосты, а также жилые дома в низинах, уточнили в пресс-службе мэрии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в этом году в Курганской области могут случиться самая сильная засуха в 21 веке, а также тысячи лесных пожаров.