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Главные новости Курганской области
18:06  12 марта 2018 0

Кургану пригрозили потопом, несмотря на отсутствие снега зимой

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, одок, паводок
Жилые дома в низинах могут пострадать от паводкаФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Кургане озвучили прогноз по паводку весной 2018 года. Несмотря на то, что зима выдалась аномально малоснежной, с приходом тепла город может ожидать наводнение.

Как доложил на аппаратном совещании у главы администрации города начальник управления по ГО и ЧС Аркадик Галустов, по предварительному анализу Курганского ЦГМС, уровень воды в реках Зауралья весной будет невысоким. Лишь в некоторых бассейнах уровень воды окажется сопоставим со средними многолетними значениями, в большинстве же случаев он будет ниже нормы.

При этом, по словам Аркадика Галустова, еще до начала разрушения ледяной корки и снеготаяния возможен выход воды на лед и в пониженные места поймы. В случае обильных дождей на участках бассейнов с большим промерзанием почвы и высокой толщиной льда талая вода окажется на поверхности и подтопит пойменные участки. Кроме того, из-за быстрого потепления при вскрытии рек могут образоваться заторы и, как следствие, резко поднимется вода. При выпадении осадков на небольшое половодье наложатся высокие дождевые и снегодождевые паводки, что и приведет к наводнению. В зоне подтопления окажутся участки автодорог, мосты, а также жилые дома в низинах, уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в этом году в Курганской области могут случиться самая сильная засуха в 21 веке, а также тысячи лесных пожаров.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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