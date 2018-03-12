18:20 12 марта 2018 5

Если судьи не явятся на допрос, их объявят в федеральный розыск Фото: Илья Московец © URA.RU

На допрос в Украину вызвано 18 судей Конституционного суда России. Генеральная прокуратура страны подозревает их в причастности к посягательству на территориальную целостность Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, власти подозревают судей в действиях, «совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия».

Представители КС уже получили повестку, сообщает телеканал 360 со ссылкой на ведомство. Они должны явиться на заседание Генпрокуратуры Украины 13 и 19 марта. Если судьи не придут, то их намерены объявить в федеральный розыск, а в суд будет направлено ходатайство об их аресте.

RT напоминает, что Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума. На голосовании большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.