18:35 12 марта 2018 0

В момент нападения на завод его территория была завалена тоннами тротила Фото: Дмитрий Ивашевский

В городе Красноуральске Свердловской области вынесен приговор группе местных жителей, совершивших налет на заброшенный химзавод, где в тот период в свободном доступе находились тонны тротила. Преступники совершили нападение с использованием огнестрельного оружия, бейсбольных бит и обрезков труб. Выяснилось, что ранее они уже проникали на территорию неработающего предприятия и пытались украсть металл, но их прогнали сторожа. Чтобы отомстить охранникам, 13 января 2017 года преступники совершили новое нападение.

В числе налетчиков были ранее судимые Николай Решетников, Вячеслав Осадчук и Дмитрий Дронов, Игорь Болдуев и Рустам Фазулянов. «В зависимости от роли и степени участия они обвинялись по статьям «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», «причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц» и «незаконные хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Выпив для храбрости и вооружившись, они поехали расправляться с тремя сторожами химзавода. Дронов, Решетников и Болдуев демонстративно вышли на открытое место на территории завода, привлекая внимание сторожей. Один из охранников подъехал к мужчинам, его вытащили из машины и избили. После этого напали на двух других подоспевших сторожей: их избили, а также ранили из огнестрельного оружия.

Полицейские раскрыли преступление спустя три дня. В результате в суде вынесены приговоры: Игорю Болдуеву назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, Дмитрию Дронову — шесть с половиной лет колонии строгого режима, Вячеславу Осадчуку — девять лет колонии строго режима и Рустаму Фазулянову — десять с половиной лет особого режима. От наказания освободили только Решетникова из-за примирения с потерпевшим сторожем, которого он избил, и незначительности его роли в нападении.