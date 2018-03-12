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Главные новости Тюменской области
19:01  12 марта 2018 0

У знаменитой «Круглой бани» в Тюмени завалили снегом места для инвалидов. ФОТО

Снег сгребли на парковочные места для инвалидовФото: Александр Шемякин

Жители Тюмени пожаловались на недобросовестных коммунальщиков, которые довольно своеобразно решили очистить от снега территорию вокруг «Круглой бани». Выяснилось, что его просто сгребли на парковочные места для инвалидов.

Судя по фотографиям, присланным читателем «URA.RU», ответственные за уборку снега решили, что места для инвалидов на парковке никому не понадобятся и их можно спокойно занять кучами снега. При этом остальное пространство около знаменитого памятника конструктивизма очищено и занято автомобилями. Получить оперативный комментарий по поводу этой ситуации в управе Центрального административного округа Тюмени не удалось — на звонок корреспондента не ответили, так же как и в службе заказчика по благоустройству округа.

Между тем ранее «URA.RU» сообщало, что в Тюмени расширили список тех, кто имеет право парковаться на местах для инвалидов. В него предлагали добавить инвалидов третьей группы.

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Фото: Александр Шемякин

Софья Стеклова
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