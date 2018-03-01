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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
14:24  01 марта 2018 2

В Тюмени расширили список тех, кто может парковаться на местах для инвалидов

Эвакуация торговых центров после сообщения о минировании. Сургут, эвакуация, парковка для инвалидов, детский мир, ТЦ Аура
Депутаты расширили список допущенных на спецместаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени больше не будут пустовать парковки для инвалидов. Областные депутаты сегодня, 1 марта, на заседании думского комитета по экономической политике и природопользованию, поддержали изменения в региональный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности». Поправки расширяют перечень тех, кто имеет право воспользоваться бесплатными парковочными местами на тюменских стоянках, и приводят региональное законодательство в соответствие с федеральным.

В частности, как сообщила глава комитета депутат Инна Лосева, будет расширена категория инвалидов, которые могут ставить свои транспортные средства на спецместа на парковках — сюда добавятся инвалиды третьей группы. В случае, если проект одобрят депутаты на заседании региональной думы, инвалиды третьей группы будут парковать свои автомобили на те же 10% мест, которые в обязательном порядке выделяются на всех стоянках около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Ни вопросов, ни замечаний от депутатов не последовало. Законопроект был поддержан единогласно.

Ранее тюменские автолюбители в соцсетях не раз заявляли о том, что на местных парковках зарезервировано слишком много мест для инвалидов, и большая часть из них пустует всегда — даже в часы пик, когда мест на стоянках найти невозможно. Эта позиция была поддержана городскими депутатами на одном из заседаний комиссии по соцполитике Тюменской городской думы.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в управлении ГИБДД Тюменской области, в 2017 году с парковочных мест для инвалидов было эвакуировано 539 автомобилей. При этом некоторых автолюбителей, незаконно воспользовавшихся спецместами, привлекали к ответственности на месте.

Марина Шарапова
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