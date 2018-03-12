22:56 12 марта 2018 10

Мама мальчика считает, что России талантливые дети не нужны ФОТО: VishnyaNatalya, скрин с видео

14-летний екатеринбуржец-вундеркинд Марк Вишня, который в 2,5 года мог считать быстрее калькулятора, вместе с семьей переехал жить в США. Завсегдатаи Сети, обсуждая новость, разделились на два лагеря — сторонников и противников утечки детских мозгов за границу.

Как объяснила мама мальчика-калькулятора Наталья порталу Е1, они с мужем вывезли сына и дочь из России, «потому что талантливые дети не нужны в стране. Потому что образование — это кошмар», — заявила она.

Многие пользователи встали на сторону родителей. «Люди разумные часто не могут ужиться с могущественными властителями», «Умным и талантливым людям в России жить сложно. Правильно, что уехали, там мальчик найдёт себя и принесёт Америке новые достижения в науке или технике», — считают одни. «Уехать — их дело. Но почему нужно обязательно оплевать то место, откуда уехали. Синдром безмозглости», «Скорее всего скоро пацан окажется нацистом или геем, который нашел свою страну!» — отмечают противники.

В возрасте двух лет Марк Вишня из Екатеринбурга прославился на программе «Минута славы». Ребенок умножал и делил в уме многозначные цифры, чем поразил жюри. Мама мальчика-калькулятора рассказала, что обучала его по собственной методике. «Каждый может вырастить вундеркинда», — уверяла она.