Собчак рассказала о встречах с Путиным

06:07 13 марта 2018 0

Ксения Собчак отрицает общение и встречи с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала журналистам, по каким поводам ей приходилось встречаться с действующим главой государства — Владимиром Путиным, и является ли он ее крестным отцом.

В эфире радио «Эхо Москвы» телеведущая опровергла версию о том, что российский лидер принимал участие в обряде крещения. По ее словам, он действительно в тот момент находился в церкви, однако крестным был другой человек.

При этом Собчак подчеркнула, что не никогда не обсуждала эту тему с Путиным, и что личных контактов у нее с ним нет. «Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было», — отметила кандидат.

Выборы президента России, напомним, пройдут в воскресенье, 18 марта. Всего на высокий пост претендуют восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов («Партия Роста»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Григорий Явлинский («Яблоко»).