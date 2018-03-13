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13 марта 2018
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
12:43  13 марта 2018 0

На Урале невеста погибла при ДТП на глазах у возлюбленного. ВИДЕО

Авария произошла под вечерФото: пресс-служба ГИБДД по Башкортостану

Жительница Челябинской области разбилась во время автомобильной аварии, когда ехала знакомить своего молодого человека с родителями. Трагическое ДТП произошло 12 марта на территории Башкортостана.

Молодые люди направлялись из Казани, где живет жених, на Южный Урал, пишет uralpress.ru. Около шести вечера на 1474-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск их «Лада Приора» влетела в облако пыли, поднятое уборочной машиной. Водитель потерял управление, и машина врезалась в заднее колесо КамАЗа дорожных служб, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД Башкортостана. Двадцатилетняя девушка при этом погибла на месте, а ее жених получил незначительные травмы.

Со своим молодым человеком Марина, как звали погибшую, познакомилась около четырех лет назад. Она дождалась его из армии, а летом пара собиралась сыграть свадьбу. Причины аварии будут установлены в ходе разбирательства. Расследование продолжается.

Видео: БашДТП |Уфа и Башкортостан

Владимир Васин
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