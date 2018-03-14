На Урале банкоматы перенастроены под новые купюры

15:12 14 марта 2018 0

Клиентов предостерегают от подделок Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 12 октября «Запсибкомбанк» запустил в оборот новые купюры номиналом двести и две тысячи рублей. Банк стал одним из первых по Уральскому федеральному округу, кто получил деньги нового образца и начал перенастройку сети банкомантов под них.

«Запсибкомбанк» получил банкноты номиналом две тысячи рублей в конце прошлого года, а номиналом двести рублей — только в начале текущего, рассказала вице-президент компании Наталья Рыкова. В настоящее время купюры завезены в крупные офисы банка Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Клиенты этих регионов уже могут получать деньги нового образца в кассах банка и в банкоматах, а с февраля у них появилась возможность и вносить их через банкоматы.

В кредитной организации сообщают об элементах и признаках подлинности новых купюр. Так, в новых банкнотах символ рубля появляется в нескольких местах на защитной нити, цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных знаках.