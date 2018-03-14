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14 марта 2018
15:12  14 марта 2018 0

На Урале банкоматы перенастроены под новые купюры

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
Клиентов предостерегают от подделокФото: Анна Майорова © URA.RU

С 12 октября «Запсибкомбанк» запустил в оборот новые купюры номиналом двести и две тысячи рублей. Банк стал одним из первых по Уральскому федеральному округу, кто получил деньги нового образца и начал перенастройку сети банкомантов под них.

«Запсибкомбанк» получил банкноты номиналом две тысячи рублей в конце прошлого года, а номиналом двести рублей — только в начале текущего, рассказала вице-президент компании Наталья Рыкова. В настоящее время купюры завезены в крупные офисы банка Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Клиенты этих регионов уже могут получать деньги нового образца в кассах банка и в банкоматах, а с февраля у них появилась возможность и вносить их через банкоматы.

В кредитной организации сообщают об элементах и признаках подлинности новых купюр. Так, в новых банкнотах символ рубля появляется в нескольких местах на защитной нити, цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом. На лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных знаках.

Ксения Томашова
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