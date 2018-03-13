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13 марта 2018
12 марта 2018
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10 марта 2018
13:51  13 марта 2018 0

На месторождении нефти в ХМАО произошла авария. Есть жертвы

Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожарные, пожар, огонь, горящее здание, тушение пожара
Из-за выброса газа погиб рабочий (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Следователями СКР проводится проверка по факту гибели мужчины на Варьеганском месторождении в ХМАО. Там произошел выброс газа.

В ночь на 13 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ходе ремонта скважины на Варьеганском месторождении произошел выброс газа. В результате загорелись подъемный агрегат на базе автомобиля КрАЗ и мачтовая установка для добычи нефти. Один рабочий погиб из-за полученных ожогов, еще двое получили ожоги небольшой тяжести, рассказали в Следственном комитете РФ по ХМАО-Югре.

Сейчас по данному факту проводится проверка следственным отделом по городу Радужный СУ СК России по ХМАО-Югре. Устанавливаются причины происшествия.

Ранее «URA.RU» сообщало о выбросе воды и газа на скважине в ЯНАО. В результате образовался двухметровый фонтан. Пострадавших не было.

Эльдар Булатов
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