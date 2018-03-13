Следователями СКР проводится проверка по факту гибели мужчины на Варьеганском месторождении в ХМАО. Там произошел выброс газа.
В ночь на 13 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ходе ремонта скважины на Варьеганском месторождении произошел выброс газа. В результате загорелись подъемный агрегат на базе автомобиля КрАЗ и мачтовая установка для добычи нефти. Один рабочий погиб из-за полученных ожогов, еще двое получили ожоги небольшой тяжести, рассказали в Следственном комитете РФ по ХМАО-Югре.
Сейчас по данному факту проводится проверка следственным отделом по городу Радужный СУ СК России по ХМАО-Югре. Устанавливаются причины происшествия.
Ранее «URA.RU» сообщало о выбросе воды и газа на скважине в ЯНАО. В результате образовался двухметровый фонтан. Пострадавших не было.