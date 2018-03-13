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Главные новости Пермского края
14:27  13 марта 2018 0

Суд продлил арест одному из устроивших поножовщину в пермской школе

Школа №127. Первый учебный день после нападения. Пермь
ЧП в школе взволновало общественностьФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Мотовилихинский суд Перми продлил арест одному из подростков, который напал на учеников в школе № 127 в январе 2018 года. Молодой человек останется под арестом еще на два месяца.

Подростку продлили меру пресечения в виде ареста еще на два месяца, до 14 мая. По второму злоумышленнику решение еще не вынесено, сообщает RT.

Гособвинитель Алексей Пономарев рассказал 59.ru, что заседание суда сегодня проходило без подозреваемого, так как он находится в Москве. Пономарев поддержал арест сроком на два месяца: «Это нужно для того, чтобы закончить психиатрическую экспертизу». Представитель подростка заявил, что обжаловать решение суда не будет. Второй молодой человек сейчас находится в СИЗО, его тоже направят на судебно-психиатрическую экспертизу.

15 января 2018 года двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся школы в Перми. Детей стала защищать классная руководительница, которая в итоге получила тяжелые ранения. Всего были ранены 15 человек, в том числе и сами нападавшие. В феврале учительницу выписали из городской клинической больницы.

Ольга Кулакова
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