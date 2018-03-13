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13 марта 2018
17:00  13 марта 2018 2

Ведущая прогноза погоды не стареет уже 22 года. ФОТО, ВИДЕО

«Нестареющая богиня» выглядит с каждым годом моложеФОТО: скрин с видео

В Китае ведущая национального телеканала CCTV внешне не меняется уже два десятка лет. Ролик с вечно юной теледивой выпустили к 8 Марта. Пользователи соцсетей заподозрили подвох.

Само видео сделано в форме праздничной открытки — таким образом авторы хотели поздравить китаянок с Международным женским днем. В ролике показаны выпуски прогноза погоды с 1996-го по 2018 год с одной и той же ведущей. Женщину зовут Ян Дан, ей 44 года. Ее прозвали нестареющей богиней и все пытаются разгадать ее рецепт молодости. «Удивительно, но она выглядит почти точно так же, как когда она начала свою работу 22-летним подростком в 1996 году», — пишет издание Boredpanda.

В Сети высказываются подозрения, что CCTV отснял все варианты выпусков прогноза погоды еще 22 года назад и с тех пор просто транслирует наиболее подходящий. «Многие пользователи Сети выросли, наблюдая за ней и её прогнозами. Они удивляются, почему они меняются с возрастом, а она нет. Кажется, она становится все моложе и моложе», — отмечает издание.

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скрин с видео

Наталья Михалева
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