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13 марта 2018
12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
19:35  13 марта 2018 0

В Екатеринбург второй раз за месяц прилетит министр промышленности России

Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, мантуров денис
О приезде министра рассказал губернатор Евгений КуйвашевФото: Владимир Андреев © URA.RU

В 20-х числах марта в Екатеринбург прилетит глава Минпромторга России Денис Мантуров. Цель визита федерального чиновника пока не разглашается.

Информацию о приезде министра сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Отвечая на вопрос одного из участников встречи, глава региона предложил подготовить вопросы для Мантурова и пригласил на личную беседу с ним.

Известно, что Мантуров отвечает за организацию международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Глава минпромторга был в столице Урала неделю назад — во время визита в регион президента России Владимира Путина.

Ранее «URA.RU» сообщало, что перед президентскими выборами Свердловскую область посетили министры с заместителями, главы госкорпораций и фондов во главе с президентом страны Владимиром Путиным. Агентство разбиралось, чем вызвано такое внимание и почему север УрФО остался без него.

Семен Гринберг
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