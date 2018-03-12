23:06 12 марта 2018 1

Федеральный «десант» оказался максимально представительным именно в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последние недели перед президентскими выборами (состоятся 18 марта) на Урале высадился федеральный десант: министры с заместителями, главы госкорпораций и фондов во главе с президентом страны Владимиром Путиным. Больше всего столичного внимания досталось лишь одному региону Урала, еще четыре — обошлись совсем без него.

Министр здравоохранения РФ Скворцова открыла перечень федеральных гостей в Свердловской области Фото: Александр Константинов © URA.RU

Больше всего федеральных гостей в период с 1 марта пришлось на Свердловскую область. Первой в регион наведалась министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В Академическом вместе с губернатором Евгением Куйвашевым и представителями ГК «Ренова» она заложила первый камень в основание нового НИИ ОММ, посетила Клинику института мозга и Территориальный центр медицины катастроф.

Целый день 6 марта в регионе отработал и глава государства Владимир Путин. С самого утра он посетил Нижний Тагил, где ответил на вопросы участников «Форума рабочей молодежи» на «Уралвагонзаводе», а затем провел совещание по профобразованию в Екатеринбурге. Параллельно с ним в Первоуральске работала вице-премьер РФ Ольга Голодец, посетившая Инновационный культурный центр и образовательный центр ЧТПЗ, а затем принявшая участие в том самом екатеринбургском совещании под председательством президента.

Пока глава государства работал на Среднем Урале, в Челябинскую область в тот же день, 6 марта, приехал глава Минприроды РФ Сергей Донской. Он посетил завод «Мечел-Кокс», входящий в состав Челябинского меткомбината (ЧМК) группы «Мечел» Игоря Зюзина, а затем Челябинский электрометаллургический комбинат местных олигархов Александра Аристова и Юрия Антипова и, наконец, городскую свалку — самый крупный такой объект в черте муниципалитетов-миллионников в стране.

Министр природы РФ Донской посетил Челябинскую область в день приезда Владимира Путина в УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поездке Донского сопровождал заместитель, руководитель Росприроднадзора РФ Артем Сидоров. На главном загрязнителе воздуха Челябинска, «Мечел-Коксе», стороны договорились о независимом экоаудите. ЧЭМК пожурили за жалобы от жителей и велели не затягивать переход на так называемые НДТ (наилучшие доступные технологии, о которых говорил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию).

Основным в визите Донского стало поручение южноуральским властям в течение марта разработать комплексную экологическую программу, куда помимо мероприятий по ликвидации свалки в центре, ликвидации завода по утилизации химоружия в Щучье войдет озеленение города, переход на экологически чистый транспорт и подобные проекты. «В Челябинске очень много старых предприятий, заметил министр. Их необходимо модернизировать. Челябинск требует больших усилий», — резюмировал министр.

Для Пермского края наиболее значимым стал приезд вице-премьера Дмитрия Рогозина 6 марта. Федеральный чиновник «привез» мероприятие межрегионального значения — конференцию «Диверсификация организаций ОПК — стратегия перемен». Фактически Рогозин в Перми обозначил новые правила жизни всей российской оборонки и заявил о необходимости переходить на гражданскую продукцию. Конференция Рогозина запомнилась и ярким выступлением губернатора Максима Решетникова, который ярко презентовал Пермский край федералам и представителям госкомпаний и дал понять важную роль региональных властей.

Экс-екатеринбуржец, а теперь омич Александр Бурков — единственный из «больших» гостей, кто запомнился в Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени, по данным пресс-службы правительства Тюменской области, никого из федеральных министров или их заместителей не было с начала года. До 18 марта никаких хоть сколько-то крупных визитов также не планируется. Из «больших» людей в регион в феврале приезжал и. о. губернатор Омской области Александр Бурков, а в начале марта его посетили представители «Сколково» во главе с советником президента фонда Пеккой Вильякайненом.

Вплоть до 18 марта не ждут никого из крупных федеральных чиновников и в ХМАО-Югре — анонсов на этот счет региональные власти пока не делали ни официально, ни кулуарно. Единственным заметным федеральным гостем в ЯНАО в довыборную неделю станет генеральный директор ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Последним крупным столичным гостем, приезжавшим в Курганскую область сразу дважды — 22 и 26 февраля — был руководитель уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка. Его визит не носил экстренного характера и был связан с плановыми мероприятиями по подготовке к выборам.

Объясняя пристальное внимание федеральной власти именно к Свердловской области, встречавшие столичных гостей высокопоставленные региональные чиновники поделились предположением: «С соседями все предсказуемо, а с нами всегда так, своя атмосфера — никто не знает, куда нас качнет».

Политологи эту версию подтвердили. «В других регионах, по всей видимости, считается, что электоральная ситуация полностью под контролем. В отношении Свердловской области все объясняется просто — посмотрите сколько здесь избирателей и сразу поймете. Ну и важен исторический контекст. К Свердловской области повышенное внимание с выборов 2012 года. Помните, когда из цеха завода обещали, что, мол, на танке приедем, разберемся. Это было очень важно — тогда именно Тагил стал ключевой точкой. Нынешнее действие — это демонстрация того, на что опирается власть, демонстрация того, что все всё помнят и обороноспособность надо крепить в стране», — объяснил политэксперт, автор телеграм-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов.

Оценку Давыдова поддерживает и политолог Евгений Минченко: «Нижний Тагил, УВЗ, Путинград — это ведь символическое возвращение к истокам 2012 года. „Ну что, мой ядерный электорат, — спрашивает он, — не подвел ли я вас“. „Нет, — отвечает ядерный электорат, — иди на следующий срок“. Все остальные, кто приехал — это тоже часть предвыборной поездки, хотя формально она таковой, конечно же, не является. Подобная ситуация была в Красноярске в прошлом году — тоже высаживался настоящий федеральный десант. Челябинск — это отдельная история. Там катастрофа с экологией и поскольку президент поднимал этот вопрос в послании, туда отправился министр. Тюмень, Ханты и Ямал — это зона ответственности крупных корпораций и бизнес-игроков. В прошлом году туда много и часто летали федералы, а поскольку рейтинги губернаторов там высокие и поддержка власти сильная — нет нужды в десанте».