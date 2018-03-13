Володин обвинил власти Великобритании в причастности к отравлению Скрипаля

19:11 13 марта 2018 0

Спикер Госдумы РФ посоветовал парламенту Великобритании разобраться в ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что ответственность за покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и других россиян лежит на Великобритании. Он уверен, что премьер-министр Тереза Мэй пытается снять подозрения со своей страны.

«Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны. И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии», — цитирует ТАСС слова Володина. По его мнению, история с сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, а также с олигархом Борисом Березовским это доказывает.

По словам Володина, как только граждане России попытались вернуться на родину, «с ними стали происходить несчастные случаи», — отметил он. Спикер Госдумы РФ посоветовал парламенту Великобритании разобраться в ситуации и спросить с Терезы Мэй по всей строгости. Он уверен, что к делу причастны органы власти и спецслужбы Великобритании. «Россия не только не имеет к этому отношения, но, анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило», — заключил Володин.

Ведущие российские эксперты в области судебной медицины и химической безопасности ранее в разговоре с «URA.RU» заявили, что обнаружение в короткий строк вещества, которое якобы было использовано для покушения, а также его антидота наводит на определенные размышления. По их мнению, обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери выглядят спланированным.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, затронула инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, напоминает argumenti.ru. По ее мнению, бывший сотрудник спецслужб был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который изготавливается в России.