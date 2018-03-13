{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
19:11  13 марта 2018 0

Володин обвинил власти Великобритании в причастности к отравлению Скрипаля

Медиа-форум
Спикер Госдумы РФ посоветовал парламенту Великобритании разобраться в ситуацииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Россию обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля
все новости сюжета

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что ответственность за покушение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и других россиян лежит на Великобритании. Он уверен, что премьер-министр Тереза Мэй пытается снять подозрения со своей страны.

«Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны. И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии», — цитирует ТАСС слова Володина. По его мнению, история с сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, а также с олигархом Борисом Березовским это доказывает.

По словам Володина, как только граждане России попытались вернуться на родину, «с ними стали происходить несчастные случаи», — отметил он. Спикер Госдумы РФ посоветовал парламенту Великобритании разобраться в ситуации и спросить с Терезы Мэй по всей строгости. Он уверен, что к делу причастны органы власти и спецслужбы Великобритании. «Россия не только не имеет к этому отношения, но, анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило», — заключил Володин.

Ведущие российские эксперты в области судебной медицины и химической безопасности ранее в разговоре с «URA.RU» заявили, что обнаружение в короткий строк вещества, которое якобы было использовано для покушения, а также его антидота наводит на определенные размышления. По их мнению, обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери выглядят спланированным.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин, затронула инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, напоминает argumenti.ru. По ее мнению, бывший сотрудник спецслужб был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который изготавливается в России.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров