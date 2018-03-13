20:04 13 марта 2018 0

Сегодня главе администрации губернатора Евгения Куйвашева исполнилось 58 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов во вторник, 13 марта, отмечает свой 58-й день рождения. Перейдя на работу в область в мае 2016 года, чиновник перестал брать традиционный отпуск, чтобы провести личный праздник с семьей на Средиземноморье. Пребыванием Владимира Тунгусова на рабочем месте воспользовались все именитые свердловские политики и бизнесмены — с самого утра и до вечера главу обладминистрации поздравляют коллеги, партнеры, соседи и соратники.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина оказалась в резиденции вместе со своим первым заместителем Виктором Шептием и депутатом Валентином Лаппо.

Спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина поблагодарила именинника за работу и пожелала дальнейших успехов Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Уважаемый Владимир Георгиевич! От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Вами многое сделано для эффективного функционирования исполнительных органов государственной власти, налажен механизм результативного взаимодействия с законодательными органами и с институтами гражданского общества. Ваша деятельность способствует уверенному росту основных социально-экономических показателей региона, обеспечивая реализацию многогранного потенциала Свердловской области. От всей души, уважаемый Владимир Георгиевич, желаю Вам дальнейших успехов на благо жителей Среднего Урала!», — поздравила спикер влиятельнейшего свердловского чиновника.

Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий пожелал, чтобы энергия и опыт Владимира Тунгусова послужили на благо региона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Поздравили и старые соратники. «Владимир Георгиевич, у вас сегодня огромный фронт работ. Принципиально важно, чтобы вы со всей отдачей, с полной ответственностью относились к этой работе. Вы человек достаточно целеустремленный, и, те задачи, которые перед вами ставят или которые вы перед собой ставите сами, старались выполнять, используя для этого все возможности, которые есть у вас в руках. Я хочу пожелать, чтобы ваша энергия и опыт послужили на благо Свердловской области, на благо города Екатеринбурга», — сказал член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий.

Присоединился к сенатору и депутат Заксобрания, руководитель «Таганского ряда» Анатолий Никифоров: «Владимир Георгиевич, знаю вас как человека целеустремленного, компромиссного. Вы талантливый руководитель. Конечно, человеку, который занимает такой важный и ответственный пост, желаю терпения, удачи, и чтобы у вас все получалось на благо города Екатеринбурга, Свердловской области и их жителей».

Нижняя палата российского парламента также не обошла вниманием день рождения. «Владимир Георгиевич, знаю Вас как опытного управленца. Хочу пожелать Вам идти вперед и пусть на работе приумножается Ваш опыт, а дома — радость от семейного счастья и благополучия», — поздравил депутат Государственной думы РФ Данил Шилков.

Заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов отметил, что виновник торжества «всегда интересен» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди поздравляющих и заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов: «Владимир Георгиевич, вы один из тех людей, которые всегда интересны. Будучи последовательным и целеустремленным, вы обладаете высокой степенью мобильности, что позволяет решать задачи по мере их поступления. Причём часто вы решаете задачи очень нестандартно. Желаю вам всегда сохранять динамику и эффективность! И, конечно, здоровья всем близким!».

«Уважаемый Владимир Георгиевич! Годы летят, но главное — не стареть душой и всегда оставаться молодым! Что Вы успешно и делаете! Груз Ваших обязанностей мне хорошо известен, но накопленный опыт, мастерство, знание людей и жизни, уверен, позволят и впредь решать самые сложные задачи на столь высоком и ответственном посту. А вот за пределами служебных обязанностей пусть Вас окружают только близкие родные и любимые люди! Если что, то они всегда обязательно помогут», — глава Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

Поздравляют Владимира Тунгусова не только люди от политики, но и звезды шоу-бизнеса. «Владимир Георгиевич, Вы, конечно, легенда современной уральской политики. Это факт. Каждый по-своему может предположить, благодаря чему Вы два десятилетия продолжаете оставаться одним из ключевых политических деятелей региона. Но я уверена, что секрет заключается в Вашем неутомимом стремлении идти в ногу со временем. Понимаете, Вы всегда современны, с интересом следите за стремительно меняющимся миром, пытаетесь его осознать, и мир отвечает Вам взаимностью, открывая перед Вами широкие возможности для плодотворной работы!», — поздравила Тунгусова звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

Присоединился к поздравлениям даже столичный политэксперт, автор и ведущий передачи «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов: «Уважаемый Владимир Георгиевич! Поздравляю вас с днем рождения! Вы — человек, способный гнуть свою линию и преследовать только одному Вам понятную цель!»

«URA.RU» присоединяется ко всем поздравлениям! Верим, что каждый день в календаре вашего нового года жизни будет отмечен новой победой. И надеемся, что вы — обладатель разностороннего жизненного и профессионального опыта — еще долго будете служить на благо Екатеринбурга и Свердловской области. Желаем вам достижения всех поставленных целей, здоровья, энергии и семейного благополучия!