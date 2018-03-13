Губернатор Кобылкин ищет кадр, который будет контролировать все бюджетные миллиарды. Не бухгалтера

21:40 13 марта 2018 0

Конкурс на должность чиновника будет открытым и публичным Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Ямала ищут куратора закупок в регионе. Виктория Рубан, возглавлявшая департамент госзаказа, ушла в отставку, рассказал источник «URA.RU» в администрации округа: «Перед Новым годом у нее закончился контракт, его не продлили. Она переехала в другой регион». Местом переезда экс-чиновницы называют Санкт-Петербург. Без широкой огласки после отставки Рубан с января 2018 года ведомство возглавляет исполняющий обязанности директора Сергей Побережный.

На официальном сайте структуры представлен последний годовой отчет лишь за 2016-й. Согласно ему сумма закупок, проведенных департаментом госзаказа Ямала в позапрошлом году, составила более 25,7 млрд рублей. Подавляющая часть закупок — это медпрепараты и медоборудование.

Виктория Рубан заняла пост руководителя в 2013 году, когда департамент госзаказа перестал курировать сферу торговли (до 2013 года было именно так) и занялся только аукционами и конкурсами. Рубан являлась одним из самых непубличных чиновников. В регионе за период ее работы на посту главы ведомства были резонансные расследования общественников и СМИ в сфере госзакупок. Так, в 2017 году ОНФ обратил внимание на высокие расходы на перелеты чиновников и на строительство детских садов. Часто вопросы вызывала кампания по досрочному завозу для отдаленных северных территорий, а также закупки люксовых авто, дорогой мебели, предметов роскоши. Но после публикаций в СМИ или заявлений активистов объяснения всегда давала пресс-служба губернатора или сам Дмитрий Кобылкин.

Нынешний и. о. директора департамента госзаказа Сергей Побережный, как и многие члены окружной администрации, начинал карьеру в администрации Пуровского района. Там он возглавлял управление муниципального заказа и торговли. Некоторое время после перехода в окружную администрацию он работал в аппарате губернатора.

В пресс-службе правительства ЯНАО оставили вопрос о новом директоре без комментариев, сообщив о предстоящем конкурсе, по которому будет избран новый директор. Высокопоставленный источник в окружном правительстве добавил, что процедура будет максимально публичной и открытой. Участие в конкурсе Побережного собеседники агентства не комментируют. Но в то же время сомневаются, что курировать расходование бюджетных миллиардов Ямала будет случайный человек.