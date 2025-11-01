График работы поликлиник ЯНАО в праздничные дни

Поликлиники не работают 2 и 4 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В праздничные дни, приуроченные ко Дню народного единства, жителей Ямала ждут трехдневные выходные. В эти дни поликлиники в городах ЯНАО также меняют график работы. Как будут работать медучреждения в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске, расскажем в материале URA.RU.





Новоуренгойская центрально городская больница 1 и 3 ноября работает с 8:00 до 14:00. Выходные дни 2 и 4 ноября;

Стоматология: 1 и 3 ноября работает с 08:00 до 19:00. Прием дежурного врача по острой боли 2 и 4 ноября с 10:00 до 15.30;

Кабинет амбулаторной помощи в инфекционном корпусе: 1 ноября — с 8:00 до 15:00, а 3 ноября с 8:00 до 12:00. Выходные дни — 2 и 4 ноября.

Колл-центр 1 ноября работает с 7:30 до 18:30, 3 ноября с 7:30 до 13:30. Выходные дни 2 и 4 ноября.

Неотложная помощь доступна круглосуточно без выходных — приемное отделение находится в хирургическом корпусе: Больничный переулок, 10.

В Салехарде медучреждения не работают 2 и 4 ноября

Первого ноября поликлиника для взрослых, отделение по ул. Артеева, 22, детская поликлиника, женская консультация и кол-центр работают с 8:00 до 19:00. Прием вызовов до 17:00;

Стоматология работает с 8:00 до 18:30;

Аптечный пункт с 8:00 до 18:00;

Третьего ноября поликлиника для взрослых (работает гипсовый и перевязочный кабинеты, прием ведут врач-терапевт и врач-травматолог), детская поликлиника с 8:00 до 13:00. Прием вызовов до 12:00.

Стоматология с 8:00 до 12:30;

Аптека с 9:00 до 13:00;

Стационар и приемное отделение работают круглосуточно (ул.Мира,39). Телефон горячей линии 8(34922)2-48-28.

Ноябрьская НЦГБ 2 и 4 ноября также не работает в связи с праздничными днями

Взрослая поликлиника 1 ноября работает с 8:00 до 19:00. Выходной — 3 ноября;

Детская поликлиника 1 ноября работает с 8:00 до 19:00. Дежурные педиатры принимают 3 ноября с 8:00 до 15:00. Вызов врача на дом с 8:00 до 11:00.

Также в выходные дни прием ведет дежурный стоматолог (пациенты с острой болью) в приемном отделении ЦГБ. Женская консультация 1 ноября работает с 8:00 до 18:30, а 3 ноября с 8:00 до 12:40. Режим работы стационара, травмункта и приемного отделения — круглосуточно.Скорую помощь в экстренных случаях можно вызвать по номеру телефона — 03, с мобильного телефона — 103, или через ЕДДС — 112.