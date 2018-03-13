{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
22:57  13 марта 2018 0

«Это кому это они 24 часа дают?» Захарова предостерегла Великобританию от ультиматумов ядерной державе

Марию Захарову удивил ультиматумФОТО: Мария Захарова, Instagram
новость из сюжета:
Россию обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля
все новости сюжета

Великобритании лучше не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Так она прокомментировала выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая призвала Россию до конца вторника, 13 марта, дать объяснения по «делу Скрипаля».

«Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: „Я даю России 24 часа“. Это что за разговор вообще в принципе?» — сказала Захарова. «Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?» — возмутилась дипломат.

Кроме того, Захарова сообщила, что у Лондона нет никаких фактов, подтверждающих причастность Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Про яд никто ничего не знает, давайте говорить честно и объективно. Тереза Мэй, у которой нет никаких реальных фактов на руках, ее брифингует непонятно кто и непонятно как», — отметила представитель МИД.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который ранее был осужден в Москве за государственную измену, обнаружили в британском Солсбери без сознания на лавочке возле торгового центра. С ним была его дочь Юлия. Полиция заявила, что это была попытка убийства. Криминалисты пришли к выводу, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом в ресторане Zizi. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению и выдвинула нашей стране ультиматум, дав сутки на то, чтобы ответить на вопросы о деле Скрипалей.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров