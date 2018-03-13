22:57 13 марта 2018 0

Марию Захарову удивил ультиматум ФОТО: Мария Захарова, Instagram

Великобритании лучше не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Так она прокомментировала выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая призвала Россию до конца вторника, 13 марта, дать объяснения по «делу Скрипаля».

«Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: „Я даю России 24 часа“. Это что за разговор вообще в принципе?» — сказала Захарова. «Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?» — возмутилась дипломат.

Кроме того, Захарова сообщила, что у Лондона нет никаких фактов, подтверждающих причастность Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. «Про яд никто ничего не знает, давайте говорить честно и объективно. Тереза Мэй, у которой нет никаких реальных фактов на руках, ее брифингует непонятно кто и непонятно как», — отметила представитель МИД.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который ранее был осужден в Москве за государственную измену, обнаружили в британском Солсбери без сознания на лавочке возле торгового центра. С ним была его дочь Юлия. Полиция заявила, что это была попытка убийства. Криминалисты пришли к выводу, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом в ресторане Zizi. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению и выдвинула нашей стране ультиматум, дав сутки на то, чтобы ответить на вопросы о деле Скрипалей.