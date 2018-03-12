Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ

23:11 12 марта 2018 5

Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили веществом, произведенным в России Фото: flickr.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности того, что в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не обошлось без участия России. Такое предположение она озвучила во время своего выступления перед британским парламентом.

«Правительство пришло к выводу, что высока вероятность причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль», — сказала Мэй, чьи слова приводит портал RT. По ее словам, нервно-паралитическое вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, было якобы разработано в России.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко уже вызван в МИД Соединенного Королевства. Мэй заявила, что Лондон ждет от Москвы объяснений по делу до конца вторника, 13 марта.

Напомним, Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в лондонском районе Солсберри. Следы нервно-паралитического вещества, которым они были отравлены, позже нашли в одном из местных ресторанов. Более десяти лет назад экс-полковник ГРУ был осужден в России за госизмену, но получил убежище в Великобритании.