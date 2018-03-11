Следы отравившего Скрипаля вещества были обнаружены в ресторане Солсбери

07:23 11 марта 2018 0

Ресторан, где были отравлены шпион и его дочь, опечатан (фото архивное) Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Криминалисты обнаружили следы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в ресторане Zizi в британском Солсбери. Не смотря на заявления властей об отсутствии опасности, заведение опечатано.

Следы вещества были найдены именно в той части ресторана, где отдыхали Скрипаль с дочерью, пишет РБК. Эксперты уточняют, что опасности для жизни и здоровья других посетителей ресторана нет. Сейчас заведение опечатано вместе с домом Скрипаля и пабом Bishop? s Mill. Также невозможно подойти к скамейке, где были обнаружены отец с дочерью.

Ранее стало известно о том, что порядка 200 британских военных эвакуируют зараженные автомобили, кареты скорой помощи и другие предметы. Они будут исследоваться в военной лаборатории. Также оцеплено кладбище Солсбери, где похоронены родственники Скрипаля. У их могил поставили палатку, рядом с которой работают люди в костюмах биологической защиты.

Скрипаля с дочерью обнаружили днем 4 марта в тяжелом состоянии в Солсбери. Сейчас они находятся в коме. Эксперты установили, что бывшего сотрудника ГРУ пытались убить нервно-паралитическим веществом.