Спиннеры внесли в список опасных товаров

22:59 13 марта 2018 0

Спиннеры признали опасными для детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Евросоюз внес спиннеры в список опасных для здоровья детей товаров. В отчете Европейской комиссии за 2017 год говорится, что эти приборы несут угрозу из-за своих мелких деталей.

Особенно опасны спиннеры с подсветкой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на текст отчета. Если ребенок проглотит пуговичную батарею от этого устройства, он может получить ожоги пищевода и кишечника. Проблемами со здоровьем чревато и проглатывание других легко отделяемых мелких частей спиннера.

Вертящаяся игрушка была особенно популярна в России и мире в прошлом году. Аксессуар проверили в Роспотребнадзоре и пришли к выводу, что он не опасен для детской психики, однако играть с ним детям можно только под присмотром взрослых — как раз из-за мелких деталей. Эксперты не рекомендуют покупать спиннеры с рук, а также советуют обращать внимание на то, не имеет ли игрушка резкого запаха и не производит ли она повышенный шум.