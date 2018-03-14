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14 марта 2018
13 марта 2018
00:16  14 марта 2018 0

Создатели «Игры престолов» пообещали гибель главных героев в финале

Многие полюбившиеся зрителям герои погибнут в заключительном сезонеФОТО: Flickr, tofoli.douglas

Создатели популярной фэнтези-саги «Игра престолов» заявили, что в последнем, восьмом сезоне погибнут многие полюбившиеся зрителям персонажи. Тем не менее, по их словам, финал не разочарует фанатов.

«Это был очень важный период в нашей жизни и карьере. Актеры были поражены не только тем, что их герои умрут, но и тем, как встретят свою смерть», — цитирует «Газета.ру» старшего вице-президента HBO Франческу Орси. Она также рассказала, что члены съемочной группы аплодировали со слезами на глазах около двадцати минут, когда дочитали сценарий.

Как сообщал Life, заключительный сезон сериала «Игра престолов», который будет состоять из шести серий, выйдет в 2019 году.

«Игра престолов» считается одним из самых лучших сериалов за всю историю телевидения. Сюжет был основан на цикле романов известного писателя Джорджа Р. Р. Мартина под названием «Песнь льда и Огня».

Александр Черноскутов
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