Япония и США договорились о поставках редкоземельных металлов
Трамп и Тикаити подписали соглашение о поставках редкоземельных металлов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Тикаити подписали совместное соглашение о поставках редкоземельных металлов и укреплении цепочек поставок между странами. Документ направлен на усиление энергетической и технологической безопасности.
Согласно условиям соглашения, в течение шести месяцев стороны разработают меры по поддержке проектов производства конечной продукции для поставок в США, Японию и страны-единомышленники. Как уточнил Белый дом, договоренность позволит обеспечить стабильные поставки критически важных минералов и усилить технологическое сотрудничество между двумя странами.
Ранее США заключили аналогичные соглашения по критически важным минералам с Малайзией на фоне переговоров с Китаем и подготовки к встрече лидеров на саммите АТЭС. Эти договоренности направлены на повышение устойчивости поставок и углубление сотрудничества в сфере редкоземельных металлов, что отражает усилия США по укреплению цепочек поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.