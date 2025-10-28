Логотип РИА URA.RU
Япония и США договорились о поставках редкоземельных металлов

Трамп и Тикаити подписали соглашение о редкоземельных металлах
28 октября 2025 в 09:23
Трамп и Тикаити подписали соглашение о поставках редкоземельных металлов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Тикаити подписали совместное соглашение о поставках редкоземельных металлов и укреплении цепочек поставок между странами. Документ направлен на усиление энергетической и технологической безопасности.

Согласно условиям соглашения, в течение шести месяцев стороны разработают меры по поддержке проектов производства конечной продукции для поставок в США, Японию и страны-единомышленники. Как уточнил Белый дом, договоренность позволит обеспечить стабильные поставки критически важных минералов и усилить технологическое сотрудничество между двумя странами.

Ранее США заключили аналогичные соглашения по критически важным минералам с Малайзией на фоне переговоров с Китаем и подготовки к встрече лидеров на саммите АТЭС. Эти договоренности направлены на повышение устойчивости поставок и углубление сотрудничества в сфере редкоземельных металлов, что отражает усилия США по укреплению цепочек поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

