Япония и США договорились о поставках редкоземельных металлов

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Тикаити подписали совместное соглашение о поставках редкоземельных металлов и укреплении цепочек поставок между странами. Документ направлен на усиление энергетической и технологической безопасности.

Согласно условиям соглашения, в течение шести месяцев стороны разработают меры по поддержке проектов производства конечной продукции для поставок в США, Японию и страны-единомышленники. Как уточнил Белый дом, договоренность позволит обеспечить стабильные поставки критически важных минералов и усилить технологическое сотрудничество между двумя странами.