Появилось видео с яркой вспышкой, после которой Сахалин остался без света

В соцсетях появилось видео с яркой вспышкой в небе, после которой пропало электроснабжение в Сахалинской области. Электричество в нескольких городах могло пропасть из-за обрыва грозотроса.

На видео, которое распространилось в соцсетях, яркая вспышка озарила небо на считанные секунды. Спустя время выяснилось, что причина всему поврежденный грозотрос, который упал на провода. Это и вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы. На данный момент электроснабжение восстановили для 70% потребителей.

Ранее губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что энергоснабжение должны восстановить в ближайшее время. Жители Южно-Сахалинска и ряда населенных пунктов региона утром 28 октября остались без электроэнергии. О массовых отключениях заявили жители сразу нескольких областей, без электричества остались более 100 тысяч человек. При этом местные сообщали о вспышке в небе перед блэкаутом. Что произошло — URA.RU рассказывает в своем материале. Помимо электричества в некоторых местностях пропала и вода. Мэр Анивского района Светлана Швец сообщила, что жителям организуют подвоз воды.