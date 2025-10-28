«Нереализуема»: эксперт выступил резко против четырехдневной рабочей недели
Эксперт объяснил, почему четырехдневка в России нереальна
Введение четырехдневной рабочей недели в России невозможно без роста производительности труда на 20% или привлечения 14 млн дополнительных работников. Такое мнение высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Для сохранения объема ВВП в прежних параметрах потребуется либо увеличение производительности труда не менее чем на 20%, либо привлечение дополнительной рабочей силы в 14 миллионов человек, при этом это должно происходить одновременно во всех секторах экономики», — пояснил Сафонов РИА Новости. По словам эксперта, сохранение текущих объемов ВВП при сокращении рабочей недели потребует фундаментальных изменений в экономике.
Профессор отметил, что даже при гипотетическом привлечении дополнительных кадров это приведет к сокращению зарплат, что невозможно в текущих условиях. Он уточнил, что некоторые компании уже переводят сотрудников на четырехдневку, но это вынужденная мера при ограничении потребительского спроса, и такие работники теряют в заработке.
Эксперт выделила особую проблему в социальной сфере, указав, что в условиях кадрового дефицита будет затруднительно обеспечить необходимыми специалистами работу медицинских учреждений в семидневном режиме (неотложная помощь и стационары), а также поддерживать пятидневный график работы школ и детских садов. При этом Сафонов допустил, что коммерческие компании с эффективной организацией труда могут перейти на четырехдневку без потерь в зарплате за счет повышения производительности и устранения бюрократии.
Вопрос введения четырехдневной рабочей недели в России обсуждается не впервые. Ранее министр труда Антон Котяков заявлял, что ожидать перехода на сокращенный график в ближайшее время не стоит из-за дефицита кадров, особенно квалифицированных специалистов, а большинство случаев перехода на четырехдневку связаны с временными трудностями на предприятиях.
