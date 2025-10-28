Mash: Лев Лещенко сократил число выступлений из-за проблем со здоровьем
Лещенко сейчас лечится от серьезного заболевания
Российский эстрадный певец Лев Лещенко отказался от больших сольных выступлений и сократил число корпоративов до двух в месяц. Это связано с его проблемами со здоровьем, пишут в соцсетях.
«83-летний Лев Валерианович поет под фонограмму и максимум 40 минут — это не больше 10 песен. Готов на два корпората в месяц. А вот большие залы — точно все. Лещенко не может стоять — из-за больной спины вынужден весь концерт сидеть на стуле», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, народный артист якобы не выезжает за пределы Москвы.
Ранее стало известно, что у Лещенко диагностирован транстиретиновый амилоидоз. Это заболевание представляет серьезную угрозу для жизни, оно вызвано мутациями гена, отвечающего за синтез белка транстиретина, что приводит к нарушению функций важных органов, включая сердце. В связи с этим состоянием Лещенко был назначен курс лечения препаратом «Виндамэкс», стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей за упаковку. В марте сообщалось, что артист получил дополнительное финансирование на лечение из государственного бюджета в размере 5,5 миллионов рублей.
