Mash: Лев Лещенко сократил число выступлений из-за проблем со здоровьем

Российский эстрадный певец Лев Лещенко отказался от больших сольных выступлений и сократил число корпоративов до двух в месяц. Это связано с его проблемами со здоровьем, пишут в соцсетях.

«83-летний Лев Валерианович поет под фонограмму и максимум 40 минут — это не больше 10 песен. Готов на два корпората в месяц. А вот большие залы — точно все. Лещенко не может стоять — из-за больной спины вынужден весь концерт сидеть на стуле», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, народный артист якобы не выезжает за пределы Москвы.